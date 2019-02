Vox populi2 in onda questa sera su Teleregione alle ore 21 con repliche domani alle 11 e alle 16 anche questa volta ci porta indietro nel tempo. Michele D’alessio intervistò nel 1987 il compianto senatore Remo Sammartino venuto a mancare nel 2006. Era allora sindaco di Agnone e, per superare le tante pastoie che rendevano difficile amministrare la cosa pubblica, il più delle volte era fuoco amico, portò nella sua giunta l’ing. Michele Carosella, socialista.

Apriti cielo! Nella lunga intervista di questa sera il Senatore Sammartino racconta anche con dovizia di particolare il suo impegno alla Camera dei Deputati prima, e al Senato poi e lo fa senza peli sulla lingua, come suo solito. Nel programma anche una serie di interviste realizzate da Maria La Storia subito dopo il terremoto politico in Agnone con l’avvento in giunta di Michele Carosella che negli anni non lontani dai nostri è stato Sindaco della città prima della prematura e dolorosa sua scomparsa.

Ospite di Michele D’Alessio il sig. Falco Vecchiarelli, parente di entrambi i parlamentari Agnonesi anche se oggi si sta battendo a che in città venga intitolata una via a Remo Sammartino del quale è stato segretario particolare. Quello di questa sera è una “Vox Populi” che offre molti molti spunti di analisi e riflessioni in riferimento alla politica ed ai politici dei giorni nostri.