di Redazione

L’amore in tutte le sue sfumature. Si avvicina il giorno più atteso dagli innamorati, San Valentino.

E per celebrare al meglio l’amore – nelle sue molteplici forme – torna l’appuntamento con ‘Campobasso in Love’ evento ideato e realizzato dall’Associazione pro Crociati e Trinitari per le Rievocazioni Storiche Molisane, che anche quest’anno vede il patrocinio del Comune di Campobasso ed il supporto della Confcommercio Molise.

Da otto anni a questa parte l’evento riscuote grande successo, motivo per il quale l’Associazione continua a lavorare alacremente per l’organizzazione. Quest’anno – grazie proprio alla risonanza dell’evento – è stata siglata una collaborazione con l’Associazione Molise Creativo di Campobasso e con Turismol di Termoli. Con questi ultimi prende avvio un inizio di gemellaggio con l’evento dal titolo ‘Il Borgo degli Innamorati di Termoli’.

Si entrerà dunque già da domani, sabato 10 febbraio, nel vivo delle iniziative promosse dall’Associazione.

Artigiani e artisti promuoveranno i loro prodotti e creazioni da donare alla propria metà, nel mercatino ‘Pensieri d’Amore’ allestito – fino al 14 febbraio – nella Casa della Scuola in via Roma. L’iniziativa è stata organizzata in sinergia con ‘Molise Creativo aps’.

Nel mentre, fino a domenica 11 febbraio c’è tempo per inviare una foto per partecipare all’ormai tanto atteso ‘selfiecontest’. E’ possibile scattarsi un foto con il proprio partner, con un familiare o semplicemente con il proprio animale d’affezione. Una particolare categoria è riservata quest’anno alle coppie che decideranno di baciarsi e scattarsi un selfie nel borgo di Termoli. Le votazioni prenderanno il via, suoi canali social associativi, dal 12 sino al 13 febbraio.

Fiat 500 d’epoca e dei giorni nostri animeranno invece le vie del centro nella giornata di domenica 11 febbraio. L’appuntamento per il raduno è previsto alle ore 17 in Corso Vittorio Emanuele. La simpatica sfilata terminerà alle 19 in piazza Gabriele Pepe, dove ci sarà una coreografia composta proprio dalle automobili.

Si intitola ‘Mettiti in gioco e cerca il tuo pezzo mancante’ l’aperipuzzle in programma lunedì 12 febbraio alle 20:30, che chiama all’appello single e coppie pronte a sfidarsi e vincere meravigliosi premi!

Il culmine ci sarà nella splendida location di Torre Terzano – Salita San Bartolomeo – mercoledì 14 febbraio alle 19 con il consueto Flashmob ‘Il Bacio con Fonzo e Delicata’.

Luci soffuse, location suggestiva, musica, reading e petali rossi. Sarà questa l’atmosfera che accoglierà coloro che prenderanno parte all’evento.