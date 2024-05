di Redazione

Si terrà giovedì 23 maggio 2024, dalle 9:30 alle 17:00, all’Istituto Professionale per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale “Leopoldo Pilla” di Campobasso la “Festa di Primavera” una giornata di festa nella scuola più verde della città. L’evento è stato promosso dalla rete Regionale degli Istituti Agrari del Molise in collaborazione con l’USR Molise. L’istituto aprirà i cancelli ai visitatori e presenterà i suoi laboratori e l’azienda agraria. Le distese di vigneti, ulivi, il noceto, il frutteto faranno da scenario per questa verde passeggiata. In occasione della Festa di Primavera a essere protagonista, come sempre, sarà il meglio del Molise, il suo miele, così come i prodotti caseari, salumi, confetture e confetti. Un posto speciale, come ogni anno, sarà poi dedicato a piante e fiori. Il tutto, per chi lo vorrà, potrà essere acquistato, decidendo così di contribuire alla funzione di sostenibilità ambientale svolta dall’Istituto. Durante la manifestazione, le attività entreranno nel vivo con i laboratori curati dai docenti dell’Istituto: “laboratorio orto”, “laboratorio olio” “laboratorio di caseificazione”. Protagonisti saranno gli alunni delle scuole primarie e delle scuole di primo e secondo grado, invitati per l’occasione. In mostra ci saranno, inoltre, i trattori e gli attrezzi agricoli, mentre a fare da sfondo, a quella che è ormai una vera e propria occasione di riscoperta dei valori produttivi, ambientali e culturali, saranno musica e giochi di intrattenimento. Insomma, una giornata di divertimento da trascorrere all’insegna del benessere e dell’autenticità del Molise.