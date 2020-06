Trema la terra in basso Molise, una scossa di terremoto di magnitudo 3.5 è stata registrata alle ore 18.21 a Montecilfone ad una profondità di 18 chilometri. Il sisma è stato avvertito anche Guglionesi, Termoli e Larino. Tanta la paura con gente che si è riversata in strada, ma dalle prime verifiche in corso non ci sarebbero danni a persone o cose. Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.