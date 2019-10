Una scossa di terremoto è stato registrato questa notte, alle 2.36 circa, con epicentro in agro di Ripabottoni, con una magnitudo 3, rilevata dagli strumenti dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), ad una profondità di 26 chilometri. L’evento tellurico è stato avvertito dalla popolazione nei Comuni di Ripabottoni, Provvidenti e nei centri vicini. Non si ha notizia di conseguenze per le persone.