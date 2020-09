Si terrà domani, venerdì 25 settembre, con inizio alle ore 9:30, la prossima adunata del Consiglio regionale. L’Assemblea legislativa sarà chimata ad esaminare gli argomenti già iscritti nell’aggiornata seduta dello scorso 15 settembre.

Questi gli argomenti inseriti nell’ardine del giorno:

N. 1 (Rg. n. 800)

Interrogazione con risposta scritta e orale, a firma dei consiglieri Fanelli e Facciolla, ad oggetto “Funzionamento piattaforma MOSEM -Avviso pubblico sovvenzioni a fondo perduto di piccola entità alle PMI sospese o con grave calo del fatturato. Richiesta di chiarimenti urgenti al Presidente della Giunta regionale”

[PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA PROT. N. 4366 DEL 20 LUGLIO 2020]

N. 2 (Rg. n. 801)

Interrogazione con risposta scritta e orale, a firma del consigliere Greco, ad oggetto “Incarichi professionali legali conferiti dai soppressi ed istinti II.AA.CC.PP Campobasso e Isernia”

[PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA IN DATA 15 LUGLIO 2020 PROT. N. 4292/2020]

N. 3 (Rg. n. 529)

Interrogazione a risposta orale , a firma del consigliere Greco, ad oggetto “Chiarimenti in merito alle nomine da effettuare presso Enti e/o commissioni e/o altri organi regionali”

N. 4 (Rg. n. 546)

Interrogazione con risposta orale, a firma dei consiglieri Fanelli e Facciolla, ad oggetto “Attuazione Decreto legge n. 91 del 2017 ZES in Molise. Stato di attuazione”

N. 5 (Rg. n. 641)

Interrogazione a risposta orale, a firma dei consiglieri Fanelli e Facciolla, ad oggetto “Patto per lo Sviluppo della Regione Molise – Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 – Delibere del Cipe 10 Agosto 2016, N. 25 E N. 26, 22 Dicembre 2017, N. 95 E 25 Ottobre 2018, N.50. Atto modificativo del 28 Marzo 2019. Delibera Del Cipe 4 Aprile 2019, N. 14 «Piano Straordinario di Messa in Sicurezza delle Strade nei Piccoli Comuni delle Aree Interne».Implementazione della dotazione finanziaria del Patto e definziione degil ni terventi. Chai rimenti procedura e valutazione proposte.

N. 6 (Rg. n. 779)

Interrogazione con risposta orale, a firma del consigliere Greco, ad oggetto “Partecipazione di un consigliere regionale ad incontro politico durante emergenza Covid-19”

N. 7 (Rg. n. 638)

Interpellanza, a firma dei consiglieri Fanelli e Facciolla, ad oggetto “Gestione liquidatoria delle soppresse Comunità Montane. Chiarimenti al Presidente della Regione Molise in merito alla DGR 505/2019”

N. 8 (Rg. n. 639)

Interpellanza, a firma dei consiglieri Fanelli e Facciolla, ad oggetto “Procedura abilitativa semplificata per impianti alimentati da fonti rinnovabili (Art. 6 D.Lgs. 03.03.2011, n. 28 ed art. 3 Legge regionale n. 16/2011) – Impianto a Biogas per la produzione di biometano della Circeo Società Agricola s.r.l.. Posizione della Regione Molise e azioni in merito”

N. 9 (Rg. n. 680)

Intepellanza, a firma dei consiglieri Fontana, Manzo, De Chirico, Greco, Nola ePrimiani, ad oggetto <<Nomina delle “Commissioni Mediche Sanitarie per gli accertamenti in materia

di minorazioni e malattie invalidanti e per l’accertamento dell’handicap presso i Distretti SocioSanitari”>>

N. 10 (Rg. n. 684)

Interpellanza, a firma dei consiglieri Greco, Primiani e Fontana, ad oggetto <<Schema di convenzione per la progettazione dei lavori di manutenzione straordinaria del viadotto Sente Longo lungo la Strada Provinciale 86 “Istonia”>>

N. 11 (Rg. n. 774)

Interpellanza, a firma dei consiglieri Fanelli e Facciolla, ad oggetto “Commissione Regionale per la Parità e le Pari Opportunità. Richiesta di chiarimenti al Presidente della Giunta Regionale”.

N. 12 (Rg. n. 781)

Interpellanza, a fimra del ocnsigliere Gerco, ad oggetto”Partecipazione dell’Assessore regionale Vincenzo Niro ad incontro politico durante emergenza Covid-19″.

N. 13 (Rg. n. 783)

Interpellanza, a firma del consigliere Fanelli, ad oggetto “Trasporto pubblico locale. Richiesta di chiarimenti al Presidente della Giunta Regionale”

N. 14 (Rg. n. 788)

Interpellanza, a firma dei consiglieri De Chirico, Primiani, Fontana e Greco, ad oggetto “Molise Acque – Redigendo Accordo sindacale aziendale per l’assunzione di n. 50 lavoratori per 36 mesi a 18 ore settimanali e consulenze/incarichi ex Delibere del Cda di Molise Acque n.35-37-38 del 11.05.2020”.

N. 15 (Rg. n. 802)

Interpellanza, a firma dei consiglieri De Chirico, Primiani, Fontana e Greco, ad oggetto “Ricorso ai test sierologici per indagine di sieroprevalenza sulle Forze dell’Ordine e in specifici contesti di comunità. Riscontro sui 15.000 test sierologici acquisiti dall’ASREM con le donazioni in denaro pervenute da Banca d’Italia”.

N. 16 (Rg. n. 856)

Interpellanza, a firma del consigliere Manzo, ad oggetto “Mancata attivazione della Consulta per le Politiche Sociali. Provvedimenti”

N. 17 Rg. n. 122

Proposta di legge n° 15, di iniziativa dei Consiglieri Scarabeo, Matteo, Cefaratti, Pallante, N. E. Romagnuolo, D’Egidio, A. Romagnuolo, Tedeschi, Calenda, Micone, ad oggetto “Test antidroga casuali e periodici per i consiglieri e assessori della Regione Molise.”.

Relatori: Di Lucente

[ISCRIZIONE AI SENSI DELL’ART. 42 STATUTO REGIONALE]

N. 18 Rg. n. 306

Proposta di legge n° 48, di iniziativa del Consigliere DI LUCENTE, ad oggetto “Diffusione tecniche di pronto intervento per la disostruzione pediatrica”.

[PRIMA ISCRIZIONE NELLA SEDUTA DEL 4 FEBBRAIO 2020 ISCRIZIONE

AI SENSI DELL’ ART.42 STATUTO REGIONALE]

N. 19 Rg. n. 332

Proposta di legge n° 53, di iniziativa del Consigliere A. Romagnuolo, ad oggetto “Disposizioni per favorire l’accesso delle persone con disabilità alle aree demaniali destinate alla balneazione”.

[PRIMA ISCRIZIONE NELLA SEDUTA DEL 4 FEBBRAIO 2020 ISCRIZIONE AI SENSI

DELL’ ART.42 STATUTO REGIONALE]

N. 20 Rg. n. 430

Proposta di legge n° 71, di iniziativa del Consigliere Iorio, ad oggetto “Adeguamento e riordino dei Consorzi di Bonifica – Ulteriori modifiche alla L.R. n. 42/2005.”. Relatore: Tedeschi.

[ISCRIZIONE AI SENSI DELL’ART. 42 DELLO STATUTO REGIONALE]

N. 21 Rg. n. 469

Proposta di legge n° 79, di iniziativa della Giunta Regionale, ad oggetto “PDL N. 79 La disciplina delle attività commerciali”.

[PRIMA ISCRIZIONE NELLA SEDUTA DEL 4 FEBBRAIO 2020 ISCRIZIONE AI SENSI

DELL’ ART.42 STATUTO REGIONALE]

N. 22 Rg. n. 470

Proposta di legge n° 80, di iniziativa della Giunta Regionale, ad oggetto “PDL N. 80 La disciplina regionale delle attività artigianali”.

[PRIMA ISCRIZIONE NELLA SEDUTA DEL 4 FEBBRAIO 2020 ISCRIZIONE AI SENSI

DELL’ ART.42 STATUTO REGIONALE]

N. 23 Rg. n. 533

Proposta di legge n° 91, di iniziativa dei Consiglieri Di Lucente, Micone, ad oggetto “Disciplina della professione di Guida alpina – Maestro di alpinismo, di aspirante guida e di accompagnamento in media montagna”.

[PRIMA ISCRIZIONE NELLA SEDUTA DEL 4 FEBBRAIO 2020 ISCRIZIONE AI SENSI

DELL’ ART.42 STATUTO REGIONALE]

N. 24

Proposta di legge n° 94, di iniziativa del Consigliere Fanelli, ad oggetto “Norme per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare (persona che presta volontariamente cura e assistenza)”.

N. 25

Proposta di legge n. 30, di iniziativa del consigliere Fanelli, ad oggetto “Riduzione delle indennità dei consiglieri regionali e destinazione dei risparmi per politiche a sostegno dei negozi nei piccoli Comuni”.

ISCRIZIONE AI SENSI DELL’ ART.42 STATUTO REGIONALE

N. 26 Rg. n. 559

Proposta di legge n° 93, di iniziativa del Consigliere Fanelli, ad oggetto “Legge regionale in materia di Cultura e Spettacolo. Codice Regionale della Cutura.”.

ISCRIZIONE AI SENSI DELL’ ART.42 STATUTO REGIONALE

N. 27 Rg. n. 548

Proposta di legge n° 89, di iniziativa dei Consiglieri Fanelli, Facciolla, ad oggetto “”Disciplina delle Cooperative di Comunità e azioni regionali a sostegno””.

ISCRIZIONE AI SENSI DELL’ ART.42 STATUTO REGIONALE

N. 28 Rg. n. 508

Proposta di legge n° 85, di iniziativa dei Consiglieri Fanelli, Facciolla, ad oggetto “”Organizzazione dei servizi per il lavoro e delle politiche del lavoro nella regione.””.

ISCRIZIONE AI SENSI DELL’ ART.42 STATUTO REGIONALE

N. 29 Rg. n. 513

Proposta di legge n° 83, di iniziativa dei Consiglieri Fanelli, Facciolla, ad oggetto “disposizioni per la valorizzazione e tutela ambientale dei laghi del Molise”.

ISCRIZIONE AI SENSI DELL’ ART.42 STATUTO REGIONALE

N. 30 Rg. n. 551

Proposta di legge n° 98, di iniziativa dei Consiglieri Matteo, Di Lucente, ad oggetto “Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e cyberbullismo.”.

[ISCRIZIONE, AI SENSI DELL’ART. 42 DELLO STATUTO REGIONALE

N. 31 Rg. n. 562

Proposta di legge n. 100, a firma dei consiglieri Fanelli, Matteo, Manzo, Di Lucente, Romagnuolo Aida, Micone e Primiani ad oggetto “Tutela, conservazione e valorizzazione della diversità vegetale del territorio molisano”

[ISCRIZIONE, AI SENSI DELL’ART. 42 DELLO STATUTO REGIONALE