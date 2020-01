In prima convocazione, per martedì 28 gennaio alle ore 17. In seconda convocazione, per mercoledì 29 gennaio alle ore 18.

Due i punti all’ordine del giorno:

1) Definizione di obiettivi strategici del Comune in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.

2) Iniziative per scongiurare la chiusura o il ridimensionamento dello stabilimento Unilever di Pozzilli.