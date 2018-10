ll Consiglio comunale di Isernia è stato convocato per lunedì 29 ottobre, alle ore 16:30 (prima convocazione), e per mercoledì 31 ottobre, alla stessa ora (seconda convocazione).

Undici gli argomenti in agenda:

1. INTERROGAZIONI.

2. MOZIONE AI SENSI DELL’ART 54 DEL REGOLAMENTO COMUNALE – FIRMATARIA CONSIGLIERE FRANCESCA BRUNO.

3. ADESIONE ALL’ACCORDO QUADRO DELLA REGIONE MOLISE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE E DELLA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRA TRIBUTARIE DELL’ENTE. PROROGA.

4. DUP 2018/2020 – MODIFICAZIONI.

5. VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018/2020. RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. N 185 DELL’11/10/2018 ADOTTATA AI SENSI DELL ART 175, COMMA 4, DEL D.LGS. N 267/2000.

6. ADEGUAMENTO COMPENSO DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL’ENTE EX LEGGE DI BILANCIO 2018 (L. 205/2017).

7. PRESA D’ATTO DELLA DEFINIZIONE DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA/AMBITO DI CONSOLIDAMENTO E DELL ‘INSUSSISTENZA DELL’OBBLIGO DI REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO RELATIVO ALL’ESERCIZIO 2017.

8. LEGGE N. 14/2012, ART 29, COMMA 16-UNDICIES: OBBLIGO DEI COMUNI DI DETERMINAZIONE DELLA PERCENTUALE DI CUI AL COMMA 49-BIS ART 31 L. 448/98-ADEMPIMENTO.

9. CESSIONE VOLONTARIA GRATUITA, DONAZIONE, DI UN SUOLO DA DESTINARE A NUOVA VIABILITÀ PUBBLICA DI ACCESSO AL PARCO FERROVIARIO DI VIA L. TESTA – DITTA GAMBERALE GIUSEPPE ED ALTRI – APPROVAZIONE ACCETTAZIONE E SCHEMA DI ATTO DI CUI ALLA DELIBERA DI G.C. N. 31/15.

10. ISTITUZIONE DEL MARCHIO DE.C.O. E APPROVAZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO.

11. ISTITUZIONE CONSULTA DEL TERRITORIO.

Inoltre, il Consiglio tornerà a riunirsi anche giovedì 8 novembre, alle ore 16:30.

Un solo argomento all’ordine del giorno:

APPROVAZIONE NUOVO STATUTO COMUNALE.