Il presidente del Consiglio Comunale Annibale Ciarniello comunica di aver convocato il Consiglio Comunale è stato convocato per il giorno 24-07-2023 alle ore 18:30 in prima convocazione e per il giorno 25-07-2023 alle ore 19:30 in seconda convocazione presso la Sala Consiliare, in seduta Straordinaria, per la trattazione del seguente:
ORDINE DEL GIORNO
- PROCLAMAZIONE DEL SINDACO ING. FRANCESCO ROBERTI A PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE.PRONUNCIA DEFINITIVA SULLA CAUSA DI INCOMPATIBILITÀ.
- TERZA VARIAZIONE AL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OO.PP. 2023/2025 E ALL’ELENCO ANNUALE DEI LAVORI (ANNO 2023) – DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 134 DEL 25.05.2023 – RATIFICA
- VARIAZIONE DELL’ELENCO ANNUALE E DEL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (ANNUALITA’ 2023/2024) – APPROVAZIONE (RIF. DGC. N. 72/2023)
- APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU 2023.
- STRUTTURA SOCIALE “DOPO DI NOI” LEGGE N.112/2016 – DISPOSIZIONE DELL’EFFICACIA DELLA VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE PER LE AREE SITE IN CONTRADA MUCCHIETTI – ART.19 DEL D.P.R. N.327/2001
- MOZIONE PROT. N. 44796 DEL 07.07.2023, AVENTE AD OGGETTO: REVOCA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 152 DEL 19.06.2023, SULL’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL PALATRISPORT.
- INTERPELLANZA PROT. N. 43457 DEL 04.07.2023, AVENTE AD OGGETTO: STATO DELLE SPIAGGE PUBBLICHE.
- INTERPELLANZA PROT. N. 44184 DEL 06.07.2023, AVENTE AD OGGETTO: UTILIZZO PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE DERIVANTI DALL’ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA.
- INTERPELLANZA PROT. N. 46683 DEL 14.07.2023, AVENTE AD OGGETTO: PARCHEGGI A PAGAMENTO COMUNE TERMOLI.