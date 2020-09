Per le ore 17 di oggi 28 settembre, è stato convocato in prima convocazione il Consiglio comunale di Isernia; e, per la stessa ora di mercoledì 30 settembre, in seconda convocazione.

Ben 25 gli argomenti in agenda fra prima e seconda convocazione.

ARGOMENTI 1ª CONVOCAZIONE

1) RINVIO APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI 2020 ED APPROVAZIONE TARIFFE TARI PER L’ANNO 2020 CON CONFERMA DELLE TARIFFE 2019 EX ART107, COMMA 5 DEL D.L. 18/2020.

2) VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019-2021. RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 98 DEL 30/07/2020 ADOTTATA AI SENSI DELL’ART. 175, COMMA 4 DEL D.LGS. 267/2000.

3) VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019-2021. RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 100 DEL 30/07/2020 ADOTTATA AI SENSI DELL’ART. 175, COMMA 4 DEL D.LGS. 267/2000.

4) VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019-2021. RATIFICA • DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 103 DEL 13/08/2020 ADOTTATA AI SENSI DELL’ART. 175, COMMA 4 DEL D.LGS. 267/2000.

5) VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019-2021. RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 108 DEL 19/08/2020 ADOTTATA AI SENSI DELL’ART. 175, COMMA 4 DEL D.LGS. 267/2000.

6) VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019-2021. RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 128 DEL 10/09/2020 ADOTTATA AI SENSI DELL’ART. 175, COMMA 4 DEL D.LGS. 267/2000.

7) VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019-2021. RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 130 DEL 10/09/2020 ADOTTATA Ai SENSI DELL’ART. 175, COMMA 4 DEL D.LGS. 267/2000.

8) RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA I —LETTERA A) DEL TUEL.

9) RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL’ARTICOLO 194, COMMA 1 – LETTERA A) DEL TUEL

10)RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA 1 – LETT A) DEL TUEL. Sentenza esecutiva del Giudice di Pace di Isernia n. 391/2018 del 29-09-2018.

11) RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA 1 – LETTA) DEL TUEL. Sentenza esecutiva del Giudice di Pace di Isernia n. 248/2019 del 25-06-2019.

12) RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA 1 – LETT A) DEL TUEL. Sentenza esecutiva del Giudice di Pace di Isernia n. 66/2020 del 11-02-2020.

13) RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA I – LETT A) DEL TUEL. Sentenza esecutiva del Giudice di Pace di Isernia n. 14/2019 del 21-01-2019.

14) RICONOSCINIENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194; COMMA I – LETTA) DEL TUEL. Sentenza esecutiva del Giudice di Pace di Isernia n. 29/2020 del 22-01-2020.

15) RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA I – LETT A) DEL TUEL. Sentenza esecutiva Giudice di Pace.

16) RICONOSCIMENTO DI LEGITFIMITA. DI DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, GOMMA 1 – LETTA) DEL TUEL — Sentenza esecutiva Decreto TAR Molise n. 08/2009.

17) RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA 1 -LETT A) DEL TUEL. Atto di precetto del 03-06-2020.

18) RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA’ DI DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 194, COMMA I – LETT A) DEL TUEL. Sentenza esecutiva del Giudice di Pace di Isernia n. 371/2019 del 14-10-2019.

19) RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL’ART. 194 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. N. 267/2000- REGOLARIZZAZIONE PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE.

20) SERVIZIO IDRICO INTEGRATO — APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO, CARTA DEI SERVIZI E REGOLAMENTAZIONE QUALITÀ’ TECNICA.

ARGOMENTI 2ª CONVOCAZIONE

1) REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMU EX LEGGE 16072019.

2) APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONE IMU ANNO 2020.

3) REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELLA TARI.

4) CESSIONE DI SPAZI PUBBLICI IN PERMUTA DI QUELLI GIA’ PREVISTI NELL’AMBITO DELL’INTERVENTO EDILIZIO IN VIA GIOVANNI XXIII — VIA LAURELLI — FOGLIO 44 P.LLE 139-170 ED ALTRE — DITTA DI LUOZZO GIOVANNI & C. SRL — APPROVAZIONE.

5) PROPOSTA DI CESSIONE, MODIFICATIVA DEGLI SPAZI PUBBLICI PREVISTI IN DUE INTERVENTI EDILIZI CONVENZIONATI IN VIA PANSINI ED IN VIA GIOVANNI XXIII — PONTARELLI GIOVANNI E IMMOBILIARE PONTARELLI SRL — APPROVAZIONE.