Torna a maggio l’appuntamento con lo Slalom Città di Campobasso – Memorial Gianluca Battistini. Lo scorso anno, in maniera del tutto eccezionale, la gara automobilistica organizzata dall’Automobile Club Campobasso in collaborazione con la famiglia Battistini, era slittata al mese di luglio, riscuotendo comunque un buon successo. Negli uffici dell’ACI Campobasso sono già aperte le iscrizioni, previsto uno sconto per le prime cinquanta adesioni, regolamento e modulistica sono consultabili sul sito: www.campobasso.aci.it e sulla pagina Facebook “Aci Molise Automobile Club Campobasso e Isernia”.

Intanto, questo fine settimana prende il via il Campionato Italiano Slalom 2019 si parte dalla Sicilia, precisamente a Messina, il 24° Slalom di Torregrotta – Roccavaldina darà il via alle ostilità. I migliori driver della penisola dopo il debutto nella tappa isolana si prepareranno per la sfida lungo le curve della gildonese prevista per il week-end del 18-19 maggio. Per l’ACI Campobasso confermata la doppia valenza, nazionale e internazionale. La gara campobassana sarà tappa del Cez “Central European Zone”, in Molise i piloti in lotta per il titolo continentale di specialità.

Il 27^ Slalom Città di Campobasso – Memorial Gianluca Battistini sarà valido come terza tappa della Championship europea. Il 7 aprile il debutto in Ungheria, il primo maggio appuntamento in Slovacchio per poi prendere la direzione dell’Italia. Nel calendario CEZ 2019 la kermesse molisana è l’unico evento italiano in programma. È a lavoro lo staff del presidente dell’Aci Molise Luigi di Marzo lo Slalom Città di Campobasso – Memorial Gianluca Battistini sarà un evento sportivo ma anche turistico che richiamerà nella nostra regione gli appassionati delle quattro ruote.