Iniziata nel week-end appena trascorso la nuova stagione agonistica di Torball per l’Olimpic Paideia Sporting, quest’anno nel Campionato di Serie B. Dalla prima trasferta a L’Aquila sono emersi già importanti elementi su cui lavorare per migliorare la classifica e continuare a coltivare il sogno promozione. Il bilancio dice 2 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte, 8 punti e 7° posto in classifica per i molisani.

La prima stagione senza gli atleti Giuseppantonio Vitale e Marcello Lanciotti che per motivi familiari non parteciperanno a questo Campionato e non faranno parte del progetto che prevede il ritorno nella massima serie dei Guerrieri della Luce.

A disposizione dell’allenatrice Mariella Procaccini gli esperti Tiziano Marinelli e Giuseppe Celli, supportati da Enzo Iafrancesco e Mattia Vitale, a quest’ultimo affidata l’analisi delle prime due Giornate: “Abbastanza bene come inizio, ma sappiamo di poter fare meglio, le squadre che abbiamo incontrato si sono dimostrate competitive, in particolare la compagine di Enna che ha espresso un buon gioco sia in attacco che in difesa. Nella seconda giornata abbiamo accusato un po’ di stanchezza nell’ultima gara contro Tigers, subendo il pareggio su un rimpallo nel finale e lasciando così due punti preziosi.

C’è da migliorare qualcosa ovviamente, concretizzare di più le punizioni a nostro favore per esempio, ne abbiamo sprecate alcune, ma anche sui rigori dobbiamo essere più precisi. Non abbiamo sempre saputo sfruttare la nostra superiorità numerica in campo e le occasioni favorevoli, alla lunga questi errori possono pesare e far perdere punti importanti.”

La testa della classifica dista già 12 punti, ma la capolista ASD Settecolli, formazione battuta dai molisani nel primo incontro di sabato, ha disputato 2 gare in più rispetto a tutte le altre compagini. Nulla è ancora compromesso per i Guerrieri della Luce che tenteranno di recuperare il gap nelle prossime due Giornate previste per il 26 e 27 gennaio 2019 a Bergamo.

I risultati degli incontri disputati dall’Olimpic Paideia Sporting:

Sabato 15 dicembre 2018

ASD Olimpic Paideia Sporting – ASD Settecolli : 6 – 3

GSD UIC Fuca Enna – ASD Olimpic Paideia Sporting : 5 – 3

ASD Olimpic Paideia Sporting – Tigers Paralympic Sport : 3 – 0

Domenica 16 dicembre 2018

ASD Settecolli – ASD Olimpic Paideia Sporting : 8 – 5

ASD Olimpic Paideia Sporting – GSD UIC Fuca Enna : 5 – 5

Tigers Paralympic Sport – ASD Olimpic Paideia Sporting : 6 – 6

Classifica Campionato Italiano di Torball 2018-2019 – Serie B

1° ASD Settecolli: Punti: 19; 2° GSD UIC Fuca Enna: Punti: 13; 3° APD Picena Non Vedenti: Punti: 12; 4° ASD AS L’Aquilone: Punti: 10; 5° ASD La Ghirlandina: Punti: 10; 6° ASD Ciociaria Non Vedenti: Punti: 9; 7° ASD OLIMPIC PAIDEIA SPORTING: Punti: 8; 8° Tigers Paralympic Sport: Punti: 7; 9° GSD Non E Semivedenti Bolzano: Punti: 7; 10° ASD Omero Bergamo: Punti: 1; 11° ASD Reggina UIC Onlus.