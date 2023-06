Continua la collaborazione tra la Cooperativa sociale LAI “Lavoro anch’io” e l’Amministrazione comunale di Isernia.

Nella giornata di ieri sono state consegnate alla Città 35 targhe toponomastiche e 13 fioriere, che contribuiranno ad arricchire e ad abbellire le stradine del centro storico.

Le opere, realizzate dai ragazzi della LAI, hanno un significativo valore simbolico: la lavorazione della ceramica e tutte le altre attività portate avanti dalla Cooperativa, danno ai disabili la possibilità di sentirsi utili e li tengono impegnati per diversi mesi, stimolandone la manualità, creatività e la socialità. Ma soprattutto garantiscono loro l’inclusione lavorativa.

“Ringraziamo tutta l’amministrazione per il continuo supporto e, in quest’occasione, la vicesindaco Federica Vinci e il consigliere Paolo Fava per aver portato avanti questo progetto”, il commento della Cooperativa isernina che, nel frattempo, è già impegnata in nuove, importanti sfide. In questi giorni, infatti, la LAI sta partecipando alla Fiera delle Cipolle.