Sale la preoccupazione dei cittadini di Campobasso per il crescente numero di topi che scorrazzano per le vie del centro e per i rifiuti per non vengono raccolti. A quanto sembra, la differenziata, non è decollata perfettamente in tutte le aree del capoluogo di regione. Di conseguenza, in una zona centrale della città, è scattato l’allarme degrado. I campobassani che abitano in centro, troppo spesso, devono fare i conti con questa situazione al limite della decenza.

«Noi residenti di via Ferrari – scrivono nella segnalazione – lamentiamo le condizioni di degrado e abbandono (oltre alla presenza di ratti in Piazza Pepe) e la situazione della raccolta rifiuti: l’incuria e l’incapacità dell’amministrazione del capoluogo mettono a rischio la salute di noi tutti. Non si incolpi l’inciviltà dei cittadini: non viene effettuata la raccolta. La foto è di ieri sera, 2 agosto, alle ore 21, in all’incrocio con Piazza Cesare Battisti, a cinque metri dai dehors di una pizzeria con famiglie. La situazione igienica e del decoro è scandalosamente fuori controllo».