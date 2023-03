Dopo le dimissioni di Vincenzo Niro dal ruolo di assessore regionale per evitare l’ingresso in aula del consigliere supplente Antonio Tedeschi, ci hanno provato in Consiglio regionale ad evitare l’ingresso anche del coordinatore regionale del partito di Giorgia Meloni. Ha iniziato Donato Toma che sorprende gli spettatori con una dichiarazione surreale: “per evitare eventuali future responsabilità, uscirò dall’aula”. Che gli facessero eco gli assessori rimasti (Cavaliere e Cotugno in primis) era prevedibile. Ma che di nuovo, come per la cancellazione della surroga con effetto retroattivo, si accodasse anche Andrea Greco ormai nel pallone, è stato un nuovo colpo di scena. Si è aperto così questo scorcio di fine legislatura che rispecchia esattamente l’andamento di questi cinque anni di Consiglio fatto per lo più da soggetti “che dimostrano l’assoluta assenza di capacità di guidare una istituzione”. Espressione questa usata dal segretario regionale del Pd che ha dovuto richiamare all’ordine i colleghi descritti come “topi”. L’uscita dall’aula di tutti avrebbe infatti comportato la caduta del numero legale e l’impossibilità di proseguire il consiglio. “Se non si continueranno i lavori basterà che il neo consigliere si rivolga al tribunale amministrativo chiedendo il giudizio di ottemperanza” insiste Facciolla. Una sospensione di circa 40 minuti è stata dunque necessaria per far rinsavire tutti i consiglieri politicamente scorretti, codardi e ignari che il loro compito principale è quello di rispettare le leggi e le sentenze, come quella della Cassazione che ha stabilito che la cancellazione della surroga può avere effetto solo dalle prossime elezioni.

Giuridicamente ignoranti, politicamente arroganti, e con l’ambizione di voler ricoprire ruoli di vertice, Toma e i suoi, compresi i cinquestelle, hanno dovuto fare dietrofront, votare la presa d’atto dell’entrata di Di Sandro, e accettare che il coordinatore regionale di FDI deve occupare un posto in aula. Ed è proprio Di Sandro che ha rivolto parole di fuoco al presidente della Giunta. “Questo non è il governo di centrodestra ma degli eletti del governo Toma”. Un Toma colpevole del mancato dialogo con i partiti, colpevole di non aver saputo guidare la coalizione, colpevole di decisioni sbagliate sulla gestione del Covid, della sanità, dei trasporti, della assenza di politiche del lavoro. “Il nostro errore del 2018 è stato quello di scegliere un candidato presidente della società civile. La verità è che un ruolo apicale può e deve essere ricoperto solo da politici esperti, che hanno militato in un partito, che conoscano la macchina amministrativa e il sistema politico. Un errore – ha tuonato Di Sandro – che non si ripeterà”. Ingoia il rospo l’assessore Pallante chedal 2018 ad oggi ha letteralmente fatto di tutto per evitare l’ingresso del suo coordinatore all’interno di Palazzo D’Aimmo. Chissà cosa si sono detti chiusi nella stanza sul retro dell’aula consiliare. Un incontro a quattr’occhi a cui poi ha preso parte anche il governatore Toma.

Se sul fronte centrodestra l’incompetenza politica regna sovrana, sul fronte grillino le cose non vanno meglio. Si racconta nei corridoi che è dallo scorso fine settimana che i pentastellati se le suonano di santa ragione per come affrontare la figuraccia rimediata con la sentenza della Cassazione sui consiglieri supplenti. Eh già, perché non si può dimenticare che i firmatari dell’obbrobrio legislativo porta le firme di Andrea Greco e Donato Toma. Seguire ancora la strategia di Greco, secondo alcuni penta stellati, sarebbe un suicidio. E dai comportamenti in aula pare che la prima a dare uno stop al “so tutto io” Andrea Greco sia stata proprio Patrizia Manzo che di chiudere la legislatura sbattendo a tutta velocità contro un muro proprio non ci sta. Gondola invece Michele Iorio che non recita la famosa frase del “ve lo avevo detto che sarebbe andata così” ma avverte Greco controbattendo alla dichiarazione del de profundis del centrodestra. “Consiglierei a Greco di tenere la cravatta viola in segno di lutto per sé stesso”.

Prende le difese di Vincenzo Niro invece l’altro consigliere dei Popolari, Andrea Di Lucente che rivolgendosi a Toma gli chiede chiaramente di rimuovere Quintino Pallante dall’esecutivo visto il comportamento di Fratelli d’Italia.

Insomma, tra gli eletti ormai è un tutti contro tutti. Ognuno in cerca di riposizionamenti per le elezioni di giugno con il rischio che, tra i 21 presenti, ne resterà soltanto uno.