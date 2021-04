RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

Sul sito dell’Unimol c’è scritto che il dott. Donato Doma ha una cattedra di 54 ore per un corso universitario in Management, imprenditorialità e innovazione – Finanza straordinaria.

Per questo fatto ha avuto diritto ad essere inserito nelle categorie di priorità vaccinale ed ha fatto il vaccino.

54 ore sono due giorni e mezzo della vita di un caregiver familiare, meno di due settimane di lavoro di un professionista sanitario, ed il problema non è tanto se Toma sia o meno un furbetto, il problema è un sistema che lo ha permesso, mentre i fragili ed i caregiver ancora aspettano.

Quanto al Presidente dica quando, dove e come si è vaccinato per correttezza e trasparenza verso i molisani.

Tina De Michele