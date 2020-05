Il primo atto della nuova Giunta Toma ha riguardato il rinnovo dei contratti alla sua segreteria come si evince dalla DELIBERA N. 149 del 04-05-2020. Al suo fedelissimo, Maurizio Tiberio, andrà un compenso annuo fissato in € 45.600,00 oltre oneri ed IRAP, a decorre dalla data del 5 maggio 2020 e avrà termine, unitamente al relativo rapporto di lavoro autonomo, in data 5 maggio 2021. Nel frattempo, i lavoratori molisani attendono ancora la Cassa integrazione.