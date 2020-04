Il Presidente della Regione Molise, Donato Toma, con proprio decreto, ha nominato assessore (esterno) Maurizio Tiberio, fino a ieri suo consulente economico.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 36 DEL 20-04-2020

OGGETTO: COMPOSIZIONE GIUNTA REGIONALE – PROVVEDIMENTI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTA la l.r. n.10 del 2010 e ss.mm. e ii.;

VISTO lo Statuto della Regione Molise;

VISTO, in particolare, l’art.33 dello Statuto della Regione;

VISTA la DGR n.409 del 12 agosto 2016 con relativi allegati;

VISTA la DGR n.411 del 29 agosto 2016 e relativo Allegato 1;

VISTA l’istruttoria espletata dal Servizio/Struttura proponente;

VISTI i pareri espressi;

VISTO lo Statuto della Regione Molise, ed in particolare gli articoli 33 e 35;

VISTA la legge regionale 5 dicembre 2017, n. 20, recante “Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale” e ss.mm.ii.;

VISTO il DPGR n. 35 del 16.04 .2020 con il quale sono stati revocati gli assessori in carica

ACQUISITA la dichiarazione del signor Maurizio Tiberio, agli atti dell’amministrazione, il quale attesta, ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l’insussistenza a proprio carico delle cause di incandidabilità previste dall’articolo 7 del decreto legislativo31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma DPGR N. 36 DEL 20-04-2020 dell’articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190).;l’insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità ai sensi e per gli effetti tutti del D.Lgs n.39/2013 nonché in agli articoli 16, 17 e 18 della L.r. 20/2017 e ss.mm.ii.

DECRETA

di nominare Assessore della Giunta regionale del Molise il sig. Maurizio Tiberio, nato a Campobasso il 29 agosto 1964; di dichiarare il presente decreto immediatamente esecutivo; di notificare il presente decreto al Presidente del Consiglio regionale per gli adempimenti conseguenziali; di notificare il presente decreto al soggetto interessato; di pubblicare il presente atto sul sito Internet della regione Molise, in Albo Pretorio e sul Burm.