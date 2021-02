Il presidente Toma, in Consiglio regionale, affronta lo scandalo dei furbetti del vaccino, quasi mille molisani ne avrebbe usufruito senza averne diritto. Il governatore ha giurato di non averlo avuto prima di altri. Inciampando nei verbi: “Lo giuro, a me non è stato.. oculato”. E ha chiesto a tutti i consiglieri di fare altrettanto, un giuramento d’onore. A riporte la gaffe del governatore molisano anche il sito di “La Repubblica“.