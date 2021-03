“Ho chiesto al Presidente Draghi, tramite la Conferenza Stato-Regioni, che il prossimo DPCM specifichi la possibilità, sia in zona arancione che in zona rossa, di usufruire di convenzioni con ristoranti laddove la struttura ricettiva ne fosse sprovvista. Ho, inoltre, evidenziato l’opportunità di consentire l’apertura, anche in zona arancione e rossa, dei parrucchieri, barbieri ed estetisti con le dovute misure di sicurezza“.