«Domenica 1° luglio sarò a Pontida. Ho ricevuto una telefonata da Matteo Salvini che mi ha invitato al tradizionale raduno della Lega. Nel Molise la Lega ha fatto parte della coalizione che mi ha sostenuto alle recenti elezioni, è nell’attuale maggioranza in Consiglio regionale e ha un suo rappresentante in seno all’Esecutivo.

Tra l’altro, i rapporti personali tra me e il ministro degli Interni, al di là della politica, sono di profonda stima reciproca e di cordiale amicizia. Per questo motivo ho accolto con piacere il suo invito e domenica sarà anche l’occasione per sollecitarlo a intervenire sul Governo Conte affinché si acceleri sulla mia nomina a commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro dal disavanzo della sanità».

Così il presidente della Regione Molise, Donato Toma, ha annunciato la sua presenza al raduno della Lega, che avrà luogo domenica 1° luglio a Pontida.