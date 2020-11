Nel corso della trasmissione “Dentro la notizia”, andata in onda venerdì 13 novembre, nel corso di una lunga intervista, il giornalista Federico Mandato ha chiesto lumi sulle risposte date dal governo regionale al mondo produttivo. Dalle parole espresse dal governatore Toma, si evince, palesemente, che le risposte date al mondo produttivo, in piena emergenza economico-sanitaria, non sono arrivate. Il presidente della Giunta, in evidente difficoltà, ha cercato di rispondere alle domande incalzanti del giornalista, ma la prova data non è stata delle migliori.