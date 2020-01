Dichiarazione del Presidente della Regione Molise, Donato Toma, che ha presieduto la seduta di oggi, 29 gennaio, della Conferenza delle Regioni in merito all’approvazione della ripartizione del Fondo per le Politiche Giovanili.

“Abbiamo approvato il riparto del Fondo per le politiche giovanili per il 2020 per un ammontare complessivo di oltre 33 milioni di euro”, annuncia il presidente Donato Toma. “Si intende cosi favorire l’inclusione sociale – spiega Toma – nella vita dei territori e la partecipazione politica.

I giovani vanno aiutati, soprattutto chi vive in periferia e appartiene alle fasce più deboli della popolazione, responsabilizzandoli anche nelle scelte decisionali, devono sentire la cosa pubblica come un affare proprio. Sono previsti anche accordi tra le Pubbliche Amministrazioni e l’interazione tra la costituzione di progetti specifici da portare avanti”.