É in corso il webinar sul turismo voluto dall’ assessore al ramo Vincenzo Cotugno. Il presidente della Regione Donato Toma in apertura ha annunciato: “Vi do una bellissima notizia Rt 0.81 solo letti; 0,85 ospedalizzazione; 0,9 a 14 giorni. Posti letto 24 % terapia intensiva 41% . Abbiamo disponibili già da oggi 49 posti letti terapia intensiva e non più 39. Siamo felici. Raggiungiamo obiettivi e lo facciamo insieme”. Ha poi aggiunto: “Stiamo per uscire dalla pandemia prima degli altri. Lavoriamo in silenzio. La pubblicità non ci interessa”. “Alle 17 ho un incontro con Draghi ed i presidenti di regione per il recovery fund”

E sul turismo aggiunge : “Noi siamo per il turismo di nicchia siamo coerenti con le dinamiche post pandemia. Il nostro percorso è corretto. Il nostro piano strategico sembra pensato proprio per questo. Sono necessari investimenti e noi abbiamo messo in campo ogni cosa. Ieri sera abbiamo avuto un incontro con il generale Figliuolo, non avevo cenato. Stavo mangiando la soppressata. Mi ha chiesto cosa stavo mangiando e gli ho detto : la soppressata. Lo ho invitato, il generale è Lucano e ci capiamo. Siamo coscienti di questo . Ci cercano vogliono venire in Molise. Ecco la parola magica : Identità territoriale. La portiamo dentro. Urliamolo. Siamo portatori di natura, aria pulita, biodiversità. Occorre però che tutti facciano la propria parte. Noi sosteniamo, ma tutti devono essere coinvolti, i privati facciano impresa. Insieme vinceremo”.

L’ assessore Cotugno ha aggiunto: “Stiamo lavorando a ritmi sostenuti. La piattaforma è aperta a tutti. C’è necessità di condivisione. Ieri si è parlato di ristori per la montagna, imprese che sono state penalizzate da due anni e poi con il Ministro Franceschini si è parlato della necessità di tornare a fare spettacoli dal vivo. Occorre speranza. Il collegamento con le amministrazioni comunali è stato un successo. Oltre 100 sindaci insieme per apprezzare il lavoro fatto per la piattaforma Visit Molise. Molti i collegamenti dall’estero e sono felice di questo. Ormai la comunicazione è quella virtuale e questo è lo strumento che vogliamo dare. Il piano strategico è alle porte. Presentato il nuovo logo oggi presentiamo la piattaforma. La prossima tappa presenteremo l’esecutivo e la riforma del turismo e cultura per dare certezze all’asset regionale. Visit sarà la nostra vetrina. Abbiamo tracciato la rotta. Visit Molise sarà una finestra interattiva dove gli attori saranno territorio e sapienza molisana”.