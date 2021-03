Il presidente Toma Donato nella mattinata di oggi, giovedì 11 marzo, è stato ospite nella trasmissione “Un Giorno da Pecora” in onda su Rai Radio1.

“Delle restrizioni ne parleremo domani col governo, oggi nella conferenza delle regioni abbiamo discusso tra le altre cose dei vaccini antinfluenzali per l’anno prossimo. Abbiamo scelto di andare prima in zona rossa, avevamo dati aggiornati e sapevamo che prima o poi ci saremmo andati. Spero che se andremo in una situazione migliore poi a Pasqua non dovremo stare chiusi. Zona Rossa attuale simile a marzo scorso.

Se noi dovessimo uscire dalla zona rossa con dati confortanti, andando in zona arancione o addirittura gialla, perché dovremmo chiudere a Pasqua? Finora vaccinati in Molise qualcosa in più del 10%. Tra 10 o 15 giorni al massimo, a cavallo di Pasqua insomma, si potrebbe uscire dalla zona rossa. Limitare gli spostamenti nel week-end in zona rossa avrebbe senso.”

Toma questo pomeriggio, giovedì 11 marzo, è stato ospite anche nella trasmissione “Oggi è un altro giorno” condotta da Serena Bortone, su Rai1. Un breve apparizione in cui ha risposto ad una domanda sul commissariamento della Regione.