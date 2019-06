Titoli di coda per Vox Populi 2 che con la 39° puntata, quella in onda questa sera su Teleregione, termina il suo ciclo. Si parte con tappa a Fornelli dove Gianni Tedeschi, con una vittoria di vaste proporzioni, si è riconfermato Sindaco del suo Comune per la 3° volta. Michele D’Alessio, prima della proclamazione ufficiale e del giuramento del Sindaco ha realizzato alcune interviste; peccato che la minoranza ha rifiutato! Alberto Gentile, personaggio storico della Pentria sia per il suo umorismo intelligente che per i trascorsi nella Pubblica Amministrazione prima, (Tribunale) ed anche in Politica poi, è il protagonista del secondo servizio di Vox Populi.

Venuto a mancare da qualche anno il “Professore” (il cane – suo ispiratore in passato), come se la cava oggi dovendo affrontare le varie tematiche sia in campo politico che in campo socio-economico? Sarà interessante seguire l’intervista. L’ultima parte del programma è riservata all’8° Memorial “Maria Nucci – triangolare protagonisti i pulcini delle scuole calcio del Napoli, Casalnuovo e Venafro”. Continua l’impegno dei genitori di Maria venuta a mancare a soli 16 anni otto anni orsono.

Giampiero e Rosaria volendo tenere vivo il ricordo della figlia hanno fatto della solidarietà la loro ragione di vita. Michele D’Alessio che ha curato questo ciclo di Vox Populi 2 per 39 settimane così conclude: “un ringraziamento a Teleregione per l’ospitalità, ai tecnici di Campobasso per la gestione e la messa in onda dei programmi, in primis Luigi Putalivo ed Aldo Chiaverini e al buon Alessandro Vespone, tecnico-operatore video di gran classe. Un grazie sincero – conclude D’Alessio – a quel popolo al quale ci siamo costantemente rivolti e reso protagonista dei nostri servizi”.