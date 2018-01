Autoarticolato in fiamme questa mattina sulla via Venafrana all’altezza del bivio per San Pietro Infine. Il camion è stato avvolto dal fuoco in pochi minuti. Il tratto di strada in direzione Roma-Isernia e viceversa, è stato prontamente chiuso per permettere ai soccorsi e ai Vigili del Fuoco di lavorare, fortunatamente l’autista del mezzo pesante non ha riportato ferite, l’uomo ha abbandonato il tir prima che le fiamme lo divorassero. Sul posto sono sopraggiunti anche i Carabinieri di Venafro.