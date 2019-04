L’incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi, lunedì 8 aprile, lungo la Statale 158 della Valle del Volturno nei pressi del bivio di Montaquila. Per cause ancora in corso di accertamento il mezzo pesante è uscito dalla sede stradale ribaltandosi.

Ferito lievemente l’uomo alla guida del mezzo, un 40enne campano, trasportato dal 118 presso il ‘Veneziale’ di Isernia. Sul posto anche i Vigili del Fuoco di Isernia per rimuovere il mezzo e la Polizia per ricostruire la dinamica del sinistro.