Dopo 10 anni TIM torna ad assumere e apre a 600 nuovi posti. A darne notizia in una nota congiunta sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon. Il comunicato è arrivato a margine alla sottoscrizione dell’accordo tra il Ministero del Lavoro, TIM e organizzazioni sindacali per l’avvio del primo contratto di espansione in Italia, a seguito della sua introduzione nel decreto crescita.

Dopo aver reso noti i numeri dell’ultima trimestrale, TIM – come si legge nella nota congiunta – scongiura circa 3.000 esuberi e dopo 10 anni di blocco delle assunzioni assumerà 600 nuovi lavoratori. “È un importante risultato che premia il lavoro fatto per migliorare la contrattazione aziendale. Siamo sicuri che con un piccolo sforzo sarà possibile realizzare un’azione ancora più ambiziosa per arrivare a raggiungere il traguardo delle 600 unità.”

Posizioni ricercate e stipendi previsti

Il gruppo che dal 2016 ha deciso di unificare Telecom Italia nel marchio TIM è quotato alla Borsa Italiana e al NYSE e conta in totale circa 60 mila dipendenti, di cui quasi 50 mila lavorano in Italia.

Nello specifico, le figure ricercate sono le seguenti:

ICT Risk & Security Analyst;

Cyber Penetration Tester;

Application Developer front end e back end;

Microservices & Digital API Developer;

DevOps Application developer;

Big Data Developer.