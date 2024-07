di T.A.

“Ti lascio tra un post – varietà di ieri, oggi e domani” non è altro che un viaggio. Un bel viaggio nel varietà di un tempo, riletto ai giorni nostri.

Federico Perrotta e Valentina Olla, sono i traghettatori delle emozioni e dei ricordi, tra uno sketch, uno stornello, un monologo e un ritornello. Partendo dai ricordi di una coppia di anziani artisti del teatro e della televisione, ripercorriamo tutto il varietà del futuro.

No, non è un errore… è solo il gioco del teatro dove tutto è finto, ma nulla è falso. In programma mercoledì 17 luglio ore 21:00 – Piazzetta Sanfelice a Isernia.