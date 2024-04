di Redazione

Il Presidente del Corecom Molise, Prof. Vincenzo Cimino, comunica che stamane, presso la sede della testata giornalistica regionale della Rai, si è provveduto al sorteggio delle liste uscenti per le elezioni del rinnovo del sindaco e del Consiglio comunale di Campobasso. Tra qualche giorno, a presentazione delle liste avvenute, si adempirà per la seconda fase, ossia al sorteggio delle liste concorrenti per la tornata dei giorni 8 e 9 giugno di Palazzo San Giorgio. La procedura è stata istruita dal caporedattore della Tgr Molise Antonio Lupo, dal presidente del Corecom Molise Vincenzo Cimino, dal dipendente del Comitato Luigi D’Addona e dal vice caporedattore Tonino Marone. Si ricorda che la normativa prevede che solo il Comune Capoluogo sia investito da tale istruttoria per gli spazi da assegnare alle liste, a cura della Rai.