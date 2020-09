“La Direzione Generale Biblioteche e diritti d’autore del MIBACT ha assegnato alle biblioteche pubbliche statali, degli enti territoriali e degli istituti culturali molisani importanti contributi economici per il rinnovo e potenziamento del proprio patrimonio librario. Le risorse rientrano nel più ampio Fondo per le emergenze delle imprese e istituzioni culturali istituito nel decreto legge Rilancio dello scorso maggio con una dotazione per il 2020 di 210 milioni di euro, in parte appunto destinati al sostegno delle librerie e dell’intera filiera dell’editoria”. Lo dichiara Rosa Alba Testamento, Portavoce molisana del MoVimento Cinque Stelle e componente della Commissione Cultura della Camera dei Deputati.

Tra i contributi più significativi – continua la parlamentare pentastellata – i 5.000 euro assegnati alla Biblioteca dell’Archivio di Stato di Campobasso, i 10.000 euro destinati alla Biblioteca Comunale di Larino, i 5.000 euro della Biblioteca Comunale “O. Stingone” di San Martino in Pensilis, i 10.000 euro della Biblioteca Comunale “G. Perrotta” di Termoli. A Isernia e provincia – conclude – da evidenziare i 10.000 euro attribuiti alla Biblioteca Comunale di Isernia, i 5.000 euro destinati alla Biblioteca dell’Archivio di Stato, sempre del capoluogo pentro, e i 10.000 euro alla Biblioteca Comunale “De Bellis-Pilla- Morra” di Venafro. Il reale utilizzo del contributo dovrà essere dimostrato attraverso il caricamento in un’apposita area digitale, messa a disposizione dal prossimo 1 ottobre, della documentazione relativa agli acquisti effettuati” – conclude Testamento.