Nel Decreto Rilancio, diventato Legge lo scorso 17 luglio, sono previste importanti risorse economiche a sostegno di tutti i Comuni molisani e delle Province di Isernia e Campobasso. Lo riferisce, nella serata di ieri in un post su Facebook, la Portavoce alla Camera dei Deputati del MoVimento 5 Stelle Rosa Alba Testamento.

“I fondi serviranno – spiega Testamento – a compensare le minori entrate determinate dall’emergenza Covid-19 e ovviare alla perdita di gettito fiscale, che rischiava di compromettere l’erogazione di servizi essenziali per i cittadini. Abbiamo guardato con attenzione sia ai grandi che ai piccoli centri, per costruire un futuro di ripresa per tutti. Il Governo continua a essere vicino ai territori”.

Nei link seguenti la ripartizione dei fondi per le province e per i comuni molisani:

https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/documentazione/decreto-del-24-luglio-2020?fbclid=IwAR1igwSG1YMT2mHZRa2IHyenNpA32vZxG9WkrzMpqa0O_UVp8jJ93DbeUGA

https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/documentazione/decreto-del-24-luglio-2020?fbclid=IwAR1ks6hxF9bD7aINcbdO2B_tHjhDJdeIckWoqU5fPWKUZ71aA0HrOdg9nD4