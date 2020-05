Chi del MoVimento 5 Stelle viene eletto a cariche istituzionali sa che deve mettere in conto anche lo sciacallaggio nei propri confronti, sa che deve essere forte e determinato nel fronteggiarlo, continuando a svolgere il proprio ruolo a tutela del territorio e dei cittadini.

È quello che deve fare e sta facendo il sindaco Roberto Gravina, che ha tutte le qualità per andare avanti a testa alta nel proprio lavoro. Non è il primo a subire questi attacchi. Penso a quanto ha dovuto sopportare la sindaca Raggi, la sindaca Appendino, i ministri del nostro MoVimento, come Toninelli, Di Maio, Bonafede e molti altri, nonché il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

Non è una scoperta che l’opposizione anziché fare un minimo di proposte costruttive strumentalizza ogni evento pur di fare propaganda contro il M5S. Insieme a tutti i cittadini di Campobasso, sosteniamo il nostro sindaco e crediamo in lui. Il cammino del cambiamento è lungo e irto di ostacoli, più si avanza più feroci sono gli attacchi.