Il Consigliere regionale Andrea Greco, su Facebook, tenta di sminuire e ridicolizzare la proposta di legge che prevede l’obbligo per i Consiglieri e Assessori della Regione Molise, di sottoporsi a test antidroga casuali e periodici. Il 30 di agosto 2018 la proposta di legge regionale è stata ripresentata e ampiamente condivisa dai Consiglieri di Palazzo D’Aimmo e questo, potrebbe già significare qualcosa.

Scarabeo auspica che venga portata in Aula il prima possibile e che trovi adesione da parte della maggioranza per dare il giusto riscontro ai principi di trasparenza e legalità che tanto vengono sbandierati e, oltretutto, sarebbe un significativo passo in avanti sulla strada della trasparenza e della legalità, tanto sbandierata anche dallo stesso Greco, che tutti dovrebbero seguire nel delicato rapporto tra politica e cittadino. E’ soltanto ed unicamente questo lo spirito della proposta di legge, che può essere o meno condivisa, ma non può essere oggetto di sberleffo da parte di chi ha sulle spalle la responsabilità di assumere decisioni nell’interesse generale della collettività.

Il Consigliere Greco ritiene questa legge inutile per i molisani e addirittura incostituzionale, scrive testualmente in un post, “la proposta farebbe sorridere (se non ci fosse da piangere)” e si meraviglia che in Commissione sia stata già calendarizzata. Secondo l’esponente politico pentastellato, questo è l’ennesimo pretesto utilizzato dalla maggioranza per perdere tempo prezioso, occupando le aule di Consiglio a spese di tutti noi. Greco chiude il post scrivendo: “Noi il test antidroga lo faremo volentieri e spontaneamente, senza bisogno di impiegare ore e soldi dei cittadini molisani per un’ennesima, inutile discussione in Aula”.

Una larga parte dei Consiglieri Regionali, però, ha già espresso un’ampia ampia condivisione alla proposta e si dicono favorevoli a che questa diventi presto legge della Regione Molise. Per questo, non si comprende il perché non si debba discuterla in Consiglio e, soprattutto, perché ciò non possa essere fatto in tempi brevi. Ovvio che se il Consigliere Greco ha in mente di fare ostruzionismo, sarebbe lui stesso a sottrarre tempo ai problemi ben più gravi che la politica molisana deve affrontare.