Nel corso della seduta di ieri della I Commissione consiliare, il Presidente Andrea Di Lucente ha presentato ai Commissari una bozza di relazione, ai fini della condivisione, sulla Gestione liquidatoria delle Comunità montane.

La relazione, che verrà definita e condivisa dalla Commissione nelle prossime sedute, si pone in attuazione dell’art. 20 l.r. 10 maggio 2019, n. 4 (Legge di stabilità regionale 2019) che impegna lo stesso organismo a riferire al Consiglio regionale sulle opportune verifiche riguardanti la gestione liquidatoria delle Comunità Montane, formulando, inoltre, proposte in merito alla nuova organizzazione delle funzioni in capo ai medesimi enti territoriali locali.

Lo stesso Presidente della Commissione Di lucente ha poi svolto la sua relazione circa la proposta di legge n. 15, di iniziativa dei Consiglieri Scarabeo, Matteo, Cefaratti, Pallante, Scuncio, Romagnuolo Nicola Eugenio, D’Egidio, Romagnuolo Aida, Tedeschi, Calenda, Micone, avente ad oggetto “Test antidroga casuali e periodici per i consiglieri e assessori della Regione Molise” La pdl n. 15, in precedenza, era stata rinviata dall’Assemblea consiliare in Commissione per ulteriori approfondimenti. L’esame dell’iniziativa legislativa continuerà nelle prossime riunioni.

Sempre il Presidente Di Lucente sarà poi relatore per i seguenti due provvedimenti che la Commissione inizierà ad approfondire nelle prossime sedute:

– Rendiconto finanziario 2018 del Consiglio regionale (Deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza n. 20/2019, n. 34/2019, n. 57/2019);

– proposta di legge regionale n. 96, di iniziativa del Consigliere Romagnuolo A., concernente ““Giornata regionale dei Martiri di Fornelli (IS)”