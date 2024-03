di T.A.

L’Associazione Stampa Molise di Campobasso comunica che presso la sede del capoluogo regionale si possono ritirare le tessere 2024 da parte degli iscritti all’Associazione. La sede molisana della Federazione Nazionale della Stampa Italiana è aperta dal lunedì al venerdì dalle h 9.00 alle h 13.30 ed il martedì e giovedì dalle h 15.30 alle 18.00. Per chi non potesse raggiungere la sede campobassana della FNSI, le tessere verranno spedite agli indirizzi personali tramite posta ordinaria. Per info, contattare la segreteria dell’organismo.