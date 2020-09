Illustrati questo pomeriggio, lunedì 28 settembre, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Vitale, i due provvedimenti approvati dalla Giunta regionale, riguardanti Terzo settore e Servizi prima infanzia. Sono intervenuti il presidente della Giunta regionale, Donato Toma, e l’assessore regionale alle Politiche sociali, Michele Marone.

Il primo Avviso interessa il Terzo settore e, nello specifico, riguarda gli Accordi di programma per il sostegno allo svolgimento di attività di interesse generale da parte di Organizzazioni di volontariato, Associazioni di promozione sociale e Fondazioni di terzo settore iscritte all’anagrafe delle Onlus. Il governatore ha fatto presente come l’Avviso in questione rappresenti anche un riconoscimento per il ruolo importante che gli Enti di Terzo settore hanno svolto durante l’emergenza da COVID-10.

Il secondo Avviso è rivolto ai Comuni molisani per il finanziamento e l’attivazione di servizi educativi per la prima infanzia, Anno educativo 2020-2021. La Regione, come sottolineato dal presidente Toma, intende rafforzare i servizi socio-educativi per la prima infanzia rivolti alla fascia di età ricompresa tra zero e 36 mesi, attraverso il finanziamento di progetti specifici promossi dai Comuni molisani in forma singola o associata.

I due Avvisi saranno pubblicati giovedì 1 ottobre sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise e sul sito internet della Regione Molise.