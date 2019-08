SITUAZIONE ATTUALE E PREVISIONE: bel tempo in tutta italia, come si evince anche dallo scatto satellitare mattutino che non mostra praticamente alcun disturbo su gran parte del Mediterraneo centrale (tranne qualche locale nube di passaggio).

L’anticiclone africano sta nuovamente sovrastando parte della nostra penisola, nella fattispecie il centro-sud, dove è destinato a regalare una settimana stabile e a tratti anche molto calda e afosa. Il nord sarà l’unico settore a subire di tanto in tanto qualche disturbo atlantico che potrà favorire qualche acquazzone e qualche temporale nel corso della settimana.

NEI PROSSIMI IL METEO NON CAMBIERÀ, SEMPRE MOLTO CALDO AL SUD: a partire proprio da oggi (mercoledì) si intensificherà il caldo al sud, dove ci aspettiamo temperature fino a 38-39°C su zone interne di Puglia, Sicilia e Sardegna. Attenzione anche a valori prossimi ai 36-39 gradi nelle aree del basso Molise.

METEO MOLISE, PREVISIONI PROSSIMI 3 GIORNI

Mercoledì: su tutta la regione condizioni di tempo stabile e soleggiato grazie alla presenza di un esteso campo anticiclonico. Sarà la giornata più calda per le aree interne. Venti deboli o moderati a regime di brezza nel pomeriggio. Temperature in sensibile ed ulteriore rialzo all’interno con punte di 35-36 gradi su Isernia e su Campobasso, fino a 38 in basso Molise. Più fresco sulla costa con 32-33 gradi. Mare quasi calmo.

Giovedì: sereno o poco nuvoloso sia al mattino che nel pomeriggio. Venti deboli. Temperature elevate ma in lieve calo rispetto alla giornata precedente. Mare quasi calmo o poco mosso.

Venerdì: giornata simile alla precedente. Condizioni di estrema stabilità con cielo sereno o poco nuvoloso. Venti deboli. Temperature sopra la media del periodo. Mare quasi calmo.