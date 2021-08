di Donato Barone

Il mio impegno su tutto il territorio Frentano continua, visionando e sollevando problemi affinché vengano risolti il più presto possibile. Voglio mettervi a conoscenza di alcune mie Iniziative che riguardano il nostro amato paese. Dal 17 Luglio 2020 durante l’estate, mi sono messo in contatto sia con i miei Referenti Regionali che con la Provincia, il quale ho sollevato le problematiche che mostrava la Strada Provinciale 137 (per intenderci quella che parte dalla Pineta Comunale, passando per la Centrale Enel, proseguendo per C.da Bosco, davanti al Vivaio Mastrogiuseppe e Miscione arrivando fino alla Coteb).

Questa strada da circa 30 anni non è stata mai interessata da lavori di rifacimento del manto stradale. Da quel giorno il mio impegno è stato constante e produttivo, nel sollecitare e far notare lo stato in cui versava, anche dello stato di abbandono (piena di buche e sobbalzi). Inoltre è stato messo in risalto la mancanza di sicurezza da parte degli automobilisti, che tutti i giorni percorrono per esigenze lavorative e altro questa arteria molto importante per la nostra Comunità. Necessitava di interventi urgenti mirati e importanti. Questa pandemia da Covid-19, purtroppo ha bloccato le procedure, ma il mio impegno no! Tanto è vero che dopo il 15 Marzo 2021 ho ripreso l’attività più forte di prima, di sollecitare questa strada; alla fine mi è arrivata la chiamata da parte dei miei referenti Regionali i quali mi annunciavano che il 21 Agosto, la mia proposta fosse stata accettata e la sistemazione del manto stradale sarebbe avvenuta in settimana, e così è stato.

Dal 23 Agosto i lavori sono partiti da sotto i Campetti di Mastrogiuseppe e termineranno vicino alla nostra Pineta Comunale. Avrà un volto nuovo, con la nuova segnaletica, dove verranno sistemati lunghi tratti, ovviamente i più rovinati per mettere in sicurezza un strada importante. Voglio Ringraziare i miei Referenti Regionali e la Provincia di Campobasso che grazie a dei fondi Ministeriali ricevuti di 1 Milione di euro, hanno accolto la mia richiesta( di risistemare questa strada). Grazie mille per aver risolto questo problema. Ovviamente oltre a questa strada Provinciale ho segnalato anche un altra strada Provinciale, la Strada Provinciale 80, Viale Molise, ( per intenderci quella che parte dall’incrocio davanti al Campo Sportivo e prosegue per il Carcere arrivando fino al Ponte dello Sceriffo) anche questa strada è importante per la nostra Comunità, segnalata lo stesso giorno, un lavoro frutto del mio impegno durato 1 anno.

Grande soddisfazione per un ragazzo come me, che ottiene importanti risultati. La Provincia al riguardo mi farà sapere se accoglierà anche questa mia richiesta. Sono positivo al riguardo. Sono certo che la Regione e Provincia facciamo la scelta migliore al bisogno del cittadino. Spero che in futuro anche il Presidente mi ascolti su delle iniziative positive che potrebbero riguardare la nostra comunità Larinese.