di Redazione

La SLC CGIL Molise per lunedì prossimo, 4 dicembre, dalle ore 16,30, a Campobasso, presso la Sala della Costituzione sita in via Milano n.19, ha organizzato, con il patrocinio del Comune di Campobasso e dell’Ordine Regionale dei Giornalisti molisani, un convegno dal titolo: TERZO MILLENNIO: Informazione e propaganda nell’epoca dei conflitti.

La comunicazione al servizio della pace o della guerra? Dopo i saluti del Sindaco di Campobasso, dott.ssa Paola Felice, interverranno i Professori Universitari Giovanni Cerchia e Luca Muscarà, dell’Università del Molise, quindi il Professore Giuseppe Iglieri della Università di Cassino e del Lazio Meridionale. A seguire interverranno tutti i Direttori delle testate televisive molisane. I presenti svilupperanno il dibattito sull’argomento del convegno. Saranno permessi interventi del pubblico. Mai nessuno avrebbe potuto immaginare che, dopo le tragiche esperienze del ‘900, il terzo millennio iniziasse con tante guerre nel mondo. Mai nessuno avrebbe potuto immaginare che la guerra arrivasse persino in Europa. Sembrava impossibile. E’ chiaro come, a prescindere dalla “follia” degli uomini che si combattono, il peso delle guerre stia pesando sulle popolazioni civili. Ed anche chiaro come ci sia chi soffia sul fuoco. Tra questi ci sono sicuramente, tra i tanti, le lobby delle armi e dell’industria pesante. Ed è ancora chiaro come queste lobby possano “acquistare” tutto, anche l’informazione.