Nell’arco della giornata di ieri, giovedì 20 novembre, i Carabinieri della Compagnia di Termoli, in sinergia con i militari del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Campobasso e del Nucleo Carabinieri Cinofili di Chieti, hanno effettuato diversi controlli sul territorio ed in particolare nei comuni di Termoli e Guglionesi.

Complessivamente sono stati sottoposti a controllo 22 veicoli e 31 persone, sono state effettuate 6 perquisizioni d’iniziativa – tra veicolari, personali e domiciliari – finalizzate alla ricerca di sostanze stupefacenti, nonché ispezionati e controllati 2 esercizi commerciali e 2 cantieri edili.

In particolare, nel corso delle verifiche svolte presso uno dei due cantieri che si trovava in piena attività, è stato accertato che uno dei 3 operai al lavoro era irregolare e peraltro mai sottoposto alla preventiva visita medica di controllo obbligatoria, la cui responsabilità ricade proprio sul datore di lavoro.

Agli esiti della predetta attività, avendo rilevato la violazione della vigente normativa di settore ed in particolare degli articoli 14 e 18 del Decreto Legislativo 81/2008, l’amministratore unico della Ditta a cui faceva capo il cantiere in questione è stato deferito in stato di libertà alla competente Procura della Repubblica di Larino per omessa vigilanza sanitaria, nonché sanzionato amministrativamente per importo pari a 2.000 euro avendo indebitamente impiegato del personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro.

Nella circostanza si è altresì proceduto, in attuazione della vigente legislazione in materia, a disporre la sospensione temporanea dell’attività imprenditoriale. I controlli del territorio da parte dell’Arma, anche nell’ambito delle più ampie direttive del Comando Provinciale di Campobasso, sono stati anche finalizzati al controllo di persone e veicoli in transito, specie quelli provenienti dalle limitrofe regioni Campania e Puglia.

Proseguiranno senza soluzione di continuità le attività di controllo disposte dal Comando Compagnia di Termoli, anche nell’immediato futuro, al fine di arginare – sia in via preventiva che repressiva – i reati predatori e quelli in materia di sostanze stupefacenti, nonché allo scopo di verificare il rispetto delle diverse e specifiche normative di settore ed in particolare quelle a tutela dei lavoratori; tutto al fine di fornire ai cittadini un’adeguata sicurezza reale sul territorio nonché una sempre maggiore percezione della stessa.