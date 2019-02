Un convegno sulla Prevenzione delle Calamità Naturali rivolto ai cittadini sarà organizzato dal Lions Club Termoli Host e si svolgerà venerdì 8 febbraio 2019 alle ore 17,00 nell’aula Adriatico dell’Università degli Studi del Molise presso la sede di Termoli in via Duca degli Abbruzzi.

Lo scopo del convegno sarà quello di informare i cittadini sulle norme di comportamento in caso di gravi calamità naturali come alluvioni, trombe d’aria, terremoti e maremoti. Il convegno sarà patrocinato dall’ Università degli Studi del Molise – Dipartimento di Bioscienze e Territorio, dal Comune di Termoli e dalla Provincia di Campobasso. Dopo i saluti del sindaco di Termoli avv. Angelo Sbrocca, del Presidente della Provincia di Campobasso Antonio Battista e delle altre autorità, interverranno come relatori il dott. Angelo Del Gesso Funzionario del Servizio di Protezione Civile della Regione Molise con un intervento dal titolo “La Protezione Civile e il cittadino, come comportarsi nell’eventualità di calamità naturali”; l’avv. Oreste Campopiano responsabile distrettuale dell’ Allert del Lions Club International Distretto 108A con un intervento su “I Lions e la Protezione Civile”; il dott. Giancarlo De Lisio Presidente dell’Ordine dei Geologi del Molise con un intervento su” Il ruolo dei geologi nella riduzione del dissesto idrogeologico”; il prof. Giovanni Fabbrocino dell’Università degli Studi del Molise con un intervento su “ Sicurezza sismica del patrimonio edilizio privato: strumenti e opportunità”; l’ing. Antonio Plescia Funzionario della Provincia di Capobasso che parlerà della “Mobilità e viabilità in caso di emergenza”.

Moderatore del convegno sarà il dott. Giuseppe Musacchio Presidente del Lions Club Termoli Host. Il Lions Club Termoli Host vista l’importanza degli argomenti trattati invita tutta la cittadinanza a partecipare.