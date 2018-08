Fin dal giorno dell’apertura, lo scorso 19 luglio 2018, nell’Urban center sito nella torretta Belvedere all’ingresso del Borgo vecchio di Termoli, si è registrato un alto numero di presenze e di visitatori.

Si tratta di cittadini e turisti che stanno avendo modo di conoscere nel dettaglio non solo il progetto di riqualificazione del centro di Termoli in tutte le sue componenti (teatro da 800 posti, parcheggio da 600 posti, area pedonale di 10.000 metri quadri, tre piazze, giardino villa sant’Antonio, area giochi inclusiva, arena all’aperto e passante) ma anche i tanti progetti già realizzati e in via di realizzazione da parte dell’attuale amministrazione comunale.

Per questo si è deciso di prolungare il tempo di apertura dell’Urban Center e di estenderlo, per tutto il mese di agosto, fino alle 00.30

All’interno dell’Urban center, come sempre, l’architetto Cristina Daries sarà disponibile a fornire informazioni relative ai vari progetti.