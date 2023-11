di Redazione

Rieco Sud rientra nelle scuole termolesi con un nuovo progetto di sensibilizzazione ambientale incentrato sul corretto conferimento dei rifiuti e sul riciclo del vetro. Nella mattinata di oggi martedì 7 novembre sono state coinvolte due classi prime della scuola secondaria di primo grado Brigida, per un totale di 52 studenti.

L’iniziativa – incentrata sull’economia circolare del vetro – nasce con l’obiettivo di promuovere la raccolta differenziata, informare sul valore del vetro e sulle potenzialità ambientali del riciclo di tale materiale tramite la diffusione di buone pratiche e comportamenti virtuosi, in linea con la mission aziendale di educare correttamente i cittadini allo svolgimento delle attività utili al decoro dell’ambiente in cui viviamo e nel rispetto delle future generazioni. Il risultato è un’idea progettuale poliedrica e specifica per il target delle scuole secondarie di primo grado, volta a fornire informazioni utili sul corretto riciclo del vetro attraverso l’uso di disparate tecniche comunicative e specifiche attività.

Nel corso dell’evento, gli studenti hanno assistito a una lezione sull’economia circolare dei rifiuti e in particolare sul riciclo del vetro tenuta da Monica Fattore, responsabile della comunicazione Rieco, successivamente hanno partecipato attivamente con lo svolgimento di un’attività ludica, volta a testare la loro preparazione e conoscenza sul mondo dei rifiuti. All’evento erano presenti il dirigente scolastico Francesco Marra e le docenti Daniela De

Silvio, Mariella Parente e Alberta Sciarretta.