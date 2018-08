Ieri, 17 agosto 2017, un cittadino termolese è stato arrestato dalla Polizia Municipale di Termoli.

L’uomo, in evidente stato di ebbrezza, percorreva via corso Nazionale all’altezza di via Pepe quando ha tamponato con violenza un’auto con a bordo una famiglia di turisti inglesi composta da padre, madre e due bambine. Il termolese dopo il primo tamponamento ha continuato ad urtare con forza l’auto della famiglia inglese creando paura e panico nelle bambine, una delle quali ipo-udente ed in evidente stato di shock.

La famiglia è scesa dall’auto chiedendo aiuto e il termolese, nel tentativo di allontanarsi, ha rischiato di investire la donna inglese. In questo frangente è arrivata la pattuglia della Polizia Municipale, impegnata nei controlli di routine del territorio e, dopo una colluttazione, ha ammanettato l’uomo che è stato posto in stato di arrestato e sta per essere trasferito a Larino per il giudizio in direttissima con i seguenti capi di imputazione: resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale.

“Il mio plauso va agli uomini della nostra Polizia Municipale che stanno svolgendo un grande lavoro in questi giorni in cui la nostra città accoglie centinaia di turisti provenienti dall’Italia e dall’estero – ha detto il sindaco Angelo Sbrocca . – Purtroppo sono episodi come questi che rischiano di gettare discredito sulla nostra città e sulla nostra accoglienza. Assume allora ancora più valore l’intervento capillare e quotidiano degli uomini della Polizia Municipale che, unitamente alle altre forze di Polizia che operano sul territorio, provvedono a mantenere l’ordine ad essere al fianco di cittadini e turisti”.