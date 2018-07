L’attesa è finalmente terminata. L’Associazione Cinematografica Lilly e Cortò Factory Image, in collaborazione con Confidi Rating Italia gruppo Safe Partners, Molise Cinema Film Festival e il patrocinio del Comune di Termoli sono pronti per poter ospitare tutti i partecipanti per la serata finale del 50 ore Contest Cinematografico III Edizione.

Una corsa contro il tempo, quella che hanno vissuto le troupe iscritte al contest, e che terminerà lunedì 23 con la proiezione dei cortometraggi finalisti e la proclamazione dei vincitori. L’evento avrà luogo presso l’Auditorium di Santa Maria degli Angeli, a Difesa Grande, a causa delle condizioni meteo avverse previste per la giornata di domani.

I tre vincitori del contest saranno decretati dalla Giuria Tecnica – composta dall’attore e regista Andrea Ortis, dalla sceneggiatrice e giornalista Valentina Fauzia, dal rappresentante di Molise Cinema Festival Salvatore Di Lalla, e da Pedro Filipe Mendes, attore e regista portoghese – insieme alla Giuria Popolare, composta dal pubblico accreditatosi.

I cortometraggi finalisti di questa III edizione sono:

ACD PRODUZIONI, “Citizen News” (Fantascientifico);

FRAULEIN EULE GROUP, “La fornace” (Western);

JICA, “Nonsense” (Pulp);

MATERIA CINEMA, “Malìa” (Noir);

TEAM IKON, “Non bussare a quella porta 2” (Horror)

Un ulteriore premio, la menzione speciale “Premio Molise Cinema”, verrà assegnato dalla sola Giuria Tecnica e permetterà al vincitore di partecipare a un Workshop di regia e montaggio organizzato dal Film Festival di Casacalenda.

Ora non resta che entrare nel magico mondo del cinema e abbandonarsi alla sua magia, alla sua capacità di farci sognare portandoci in universi possibili e meravigliosi, dove fantasia e realtà si mischiano e si confondono.

L’appuntamento è il 23 Luglio alle 21:00, presso l’Auditorium di Santa Maria degli Angeli a Difesa Grande. Il pubblico che vuole partecipare come Giuria Popolare, può accreditarsi ritirando le schede di votazione tra le 20:30 e le 21:00.

Per restare aggiornati in tempo reale, seguite la pagina Facebook 50 ore Contest Cinematografico III Edizione o il sito http://www.cortofactoryimage.com/50-ore/iii-edizione/.