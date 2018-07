I Carabinieri della Stazione di Termoli, a conclusione di una tempestiva attività di indagine e a seguito di relative perquisizioni personali e domiciliari, hanno deferito in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, due uomini di 28 e 24 anni, trovati in possesso di tredici grammi di hashish e tre grammi di cocaina, nonchè hanno segnalato all’Ufficio Territoriale del Governo di Campobasso altri tre giovani del posto. Quanto constatato è ora all’attenzione delle competenti autorità giudiziaria e amministrativa.

In questi primi giorni di luglio infatti gli uomini del 112 in divisa e in borghese hanno svolto controlli straordinari e capillari sul territorio termolese e di tutto il Basso Molise di giorno e di notte per prevenire ogni tipo di reato, dallo spaccio di droga al furto, senza dimenticare la sicurezza in strada. I cittadini che hanno notato i militari hanno apprezzato il lavoro e la presenza nei punti nevralgici della città dove si concentrano grandi presenze anche per gli arrivi dei turisti.