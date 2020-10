Purtroppo siamo costretti in questi ultimi giorni ad assistere ad un amento preoccupante dei casi di contagio da COVID- 19 non solo sul territorio nazionale ma anche nella nostra Regione e nella nostra cittadina.

Paradossalmente il nostro territorio ha registrato nelle ultime settimane un aumento considerevole del numero di casi COVID 19, addirittura superiore al periodo del lockdown in piena pandemia. Continuano, inoltre, ad essere segnalate dai cittadini termolesi, anche attraverso i social, numerose situazioni di mancato rispetto delle norme previste per contrastare la diffusione del virus, in primis l’utilizzo della mascherina anche all’aperto e assembramenti vari che si verificano soprattutto nelle zone centrali della città.

Tutto ciò nel silenzio più assordante del Sindaco e dell’amministrazione Comunale, infatti non è dato sapere se i nuovi contagi registrati nella nostra città sono tutti legati a cluster già noti, se ci sono nuovi focolai, se viene effettuato un controllo costante e serrato dagli agenti di Polizia Municipale sul rispetto delle misure anti-Covid da parte sia dei cittadini che degli esercenti commerciali, informazioni tutte che dovrebbero essere fornite dal Sindaco, come succede in tutte le altre città e nei paesi limitrofi. È davvero deprecabile che la notizia della positività di un’operatrice sanitaria del Poliambulatorio Asrem di Termoli sia stata data dal Sindaco di Larino e non dal Sindaco della nostra città.

Un’altra problematica che sta interessando la nostra città, legata alla riapertura delle scuole ed al conseguente pericolo di diffusione del virus tra gli studenti, è quella degli autobus urbani che ogni giorno trasportano gli studenti dal terminal agli istituti scolastici e che, in pieno dispregio di quelle che sono le disposizioni normative dettate per il contenimento del contagio da covid 19, sono sovraffollati e non rispettano il limite max di capienza fissato. Inoltre, nella stessa area del Terminal, dove la mattina numerosi studenti arrivano dai paesi limitrofi per recarsi a scuola, sono state segnalati situazioni di assembramenti e di mancato uso dei dispositivi di sicurezza, senza alcun controllo da parte del Comune.

I consiglieri comunali del centro-sinistra di Termoli hanno protocollato ieri mattina un’interrogazione urgente con cui chiedono al Sindaco di avere risposte immediate in merito alle suesposte problematiche.