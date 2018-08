Prosegue l’attività di informazione e prevenzione dei rischi da parte della Protezione Civile e gli organi preposti alla sicurezza dei cittadini. Si rende noto alla popolazione che sul sito del Comune di Termoli è consultabile il Piano di emergenza nella pagina Lavori Pubblici, sezione Protezione Civile.

http://www.comune.termoli.cb.it/servizi/uffici-e-servizi/lavori-pubblici.html

Il piano di emergenza prevede diverse misure di sicurezza e, tra queste, indica anche le Aree di attesa, ovvero aree sicure dove la popolazione può dirigersi in caso di emergenza. Le aree, così come indicate da Piano di emergenza comunale sono:

– Parcheggio del porto

– Parcheggio di Rio Vivo

– Parcheggio supermercato Tigre via Montecarlo / Giardini di via Germania

– Piazza Giovanni Paolo II

– Piazza Donatori Sangue (parcheggio vecchio ospedale)

– Parco comunale

– Parcheggio ospedale nuovo

– Parcheggio Eurocasa via Ancona

– Parcheggio vicino al bowling via Firenze

– Campo di calcio chiesa di San Pietro via Biferno

– Piazzale scuole Difesa Grande

– Parcheggio del Punto via Corsica

– Parcheggio Euronics

– Parcheggio Hotel Europa contrada Pisciariello

– Tutte le aree di attesa sono state indicate da apposita segnaletica.

Il parcheggio del Cimitero, in caso di emergenza, funge invece da Area di Ammassamento per soccorritori e risorse, anche questa area è indicata da un apposito cartello.

Nei giorni successivi alle scosse del 14 e 16 agosto i tecnici del Comune di Termoli hanno effettuato sopralluoghi in tutte le scuole, sopralluoghi ripetuti nei giorni successivi, e non hanno evidenziato nessuna lesione né criticità. I controlli, come da norma, sono stati effettuati su tutti gli edifici pubblici. Per i privati cittadini che riscontrano crepe o lesioni nelle loro abitazioni privati, ricordiamo di rivolgersi ai vigili del fuoco.

Se invece i cittadini intendono verificare se lo stabile o l’abitazione in cui abitano rispetta i criteri di agibilità possono rivolgersi all’Ufficio Urbanistica del Comune di Termoli nei giorni e negli orari lavorativi.